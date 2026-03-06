Achille Lauro Patty Pravo e Leo Gassmann per i bambini | Together for a Cure raccoglie oltre 200 mila euro | Ognuno ha il dovere di esserci

Achille Lauro, Patty Pravo e Leo Gassmann si sono esibiti per la raccolta fondi a favore dei bambini, raggiungendo un totale di oltre 200 mila euro. L’evento ha visto la partecipazione di artisti noti che si sono esibiti in modo spontaneo e coinvolgente. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e ha portato all’incasso finale, sottolineando l’impegno di tutti nel sostenere questa causa.