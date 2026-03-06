Achille Lauro Patty Pravo e Leo Gassmann per i bambini | Together for a Cure raccoglie oltre 200 mila euro | Ognuno ha il dovere di esserci
Achille Lauro, Patty Pravo e Leo Gassmann si sono esibiti per la raccolta fondi a favore dei bambini, raggiungendo un totale di oltre 200 mila euro. L’evento ha visto la partecipazione di artisti noti che si sono esibiti in modo spontaneo e coinvolgente. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e ha portato all’incasso finale, sottolineando l’impegno di tutti nel sostenere questa causa.
Tra gli ospiti anche Eleonora Pedron, Giorgio Tirabassi, Antonio Catania, Giulia Bevilacqua, Donatella Finocchiaro, Barbara Bouchet ed Edoardo Purgatori, oltre ad Achille Lauro, Patty Pravo e Leo Gassmann, sul palco assieme a Marco D'Amore e Alessio Lapice. È necessario, ha detto Andrea Delogu, «metterci la faccia: mi ha colpito che quest’opportunità sia stata costruita sull’affetto e sulla necessità, tra amici che mostrano l’importanza di esserci». Parla anche e soprattutto a livello personale: «Vengo da una famiglia che lavora negli ospedali, mia sorella da 21 anni opera nel reparto pediatrico e quando posso vado in corsia a trovarla. Per questo per me essere presente per cercare nuove cure è come cambiare lo sguardo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata in diretta: Laura Pausini non benissimo, Achille Lauro 9 in total white, Patty Pravo con il vestito di CapodannoÈ Laura Pausini ad aprire da sola la seconda serata di questo 76esimo Festival di Sanremo: scende la scalinata con un completo pantalone nera...
Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte. I Big partono con Patty Pravo. Achille Lauro co-conduttore in total whiteMusica ed emozioni: tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026.
