Anziano truffato a Mantova per 10 mila euro da un finto funzionario della polizia postale fermata una donna

Un anziano di Mantova è stato vittima di una truffa telefonica, che gli ha fatto perdere oltre 10.000 euro. La vittima ha ricevuto una chiamata da qualcuno che si è spacciato per un funzionario della polizia postale. La truffa si è svolta nel modo consueto: l’anziano ha creduto di dover trasferire denaro per evitare problemi legali. Gli investigatori hanno ora fermato una donna sospettata di aver preso parte all’inganno. La polizia avverte i cittadini di fare attenzione a questo tipo di truffe.

Un pensionato è stato raggirato con una truffa telefonica che ha portato al trasferimento di oltre 10.000 euro dal suo conto, secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato. L’inganno, realizzato attraverso messaggi e chiamate che simulavano la provenienza dalle Forze dell’Ordine, è stato scoperto dopo che la vittima si è rivolta alla Polizia Postale di Mantova. Un anziano truffato a Mantova La dinamica della truffa L'intervento della Polizia Postale Ricostruzione dei movimenti bancari Un anziano truffato a Mantova Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha coinvolto un pensionato residente nella provincia di Mantova, che si è trovato al centro di una sofisticata truffa telefonica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Anziano truffato a Mantova per 10 mila euro da un finto funzionario della polizia postale, fermata una donna Leggi anche: Anziano truffato lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere: arrestato un 30enne Leggi anche: Ferrara, truffa online da 14.000 euro a una donna: come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Finto maresciallo truffa un anziano | arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slip. Rapinano un'anziana con la truffa del finto carabiniere a Mantova e le sottraggono 30 mila euro, arrestatiDue uomini arrestati per truffa aggravata ai danni di un’anziana: gioielli e denaro recuperati grazie all’operazione della Polizia. virgilio.it Truffa agli anziani, arrestati due uomini per finto Carabiniere a MantovaLa Polizia di Stato ha arrestato due uomini per truffa agli anziani a Mantova. Fingendo di essere carabinieri, hanno ingannato una pensionata facendosi consegnare gioielli e denaro per oltre 30.000 eu ... msn.com Liratv. . Tenta di raggirare un anziano di Eboli: arrestato truffatore napoletano "Utilizzata la tecnica del "finto nipote"" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #carabinieri #eseiprotagonista #truffa #anziano #arrestato #Eboli #raggirare #truffatore #Cronaca # - facebook.com facebook