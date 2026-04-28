Castelbike nelle Cerbaie Sport natura e territorio

Si è tenuta la terza edizione di CastelBike nelle Cerbaie, un evento che ha visto appassionati di ciclismo prendere parte a diverse attività all’aperto. La manifestazione si è svolta nel rispetto della natura e del territorio, offrendo occasioni di sport e di scoperta del paesaggio circostante. La giornata ha coinvolto numerosi partecipanti di varie età, con percorsi pensati per tutte le capacità.

CastelBike, terza edizione. Tra sport all’aria aperta e valorizzazione del territorio. L’appuntamento domenica 3 maggio a Castelfranco per il raduno di mountain bike organizzato dal Ccn-Centro commerciale naturale di Castelfranco e Confcommercio con la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Castelfranco e la collaborazione del reparto carabinieri biodiversità di Lucca, Sicur Delta, Dottor Bike Store, AcquaTeam Nuoto Cuoio e contrada San Martino. Fulcro della manifestazione i boschi delle Cerbaie e la riserva naturale di Montefalcone. Partenza da piazza Bertoncini alle 9. Ritrovo dalle 7,30....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castelbike nelle Cerbaie. Sport, natura e territorio Notizie correlate Festa della donna nelle Cerbaie: camminata di Nordic Walking immersa nella natura di BientinaCon quale preparazione musicale Stefano De Martino sarà il nuovo direttore artistico di Sanremo? Un’esperienza di movimento e benessere tra boschi,... “Tutti in gioco”, il Ravenna porta sport e inclusione nelle scuole del territorio: Okaka ambasciatore d'eccezioneIl Ravenna Fc presenta “Tutti in Gioco”, un progetto rivolto alle scuole di Ravenna, città e forese, con l’obiettivo di promuovere inclusione,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Castelbike, sport e ambiente in dialogo; Castelbike a Castelfranco di Sotto 3 maggio 2026; Torna 'CastelBike': mountain bike e natura protagoniste a Castelfranco di Sotto; Castelbike nelle Cerbaie. Sport, natura e territorio. Castelbike nelle Cerbaie. Sport, natura e territorioTerza edizione del raduno di mountain bike organizzato dal Ccn di Castelfranco. Due percorsi nei boschi del comprensorio e nella riserva di Montefalcone. . sport.quotidiano.net Castelbike in the Cerbaie. Sport, nature and territoryThird edition of the mountain bike rally organized by the Castelfranco Ccn. Two routes through the surrounding woods and the Montefalcone nature reserve. sport.quotidiano.net Segna la data: il 3 Maggio 2026 torna Castelbike 2026 Una giornata di pura MTB tra i sentieri delle Cerbaie, pensata per chi vuole divertirsi davvero: Natura Due percorsi (24 km e 48 km) Ristori e pastaparty Atmosfera da vero evento Che tu ven - facebook.com facebook