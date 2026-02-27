perde la bimba al nono mese di gravidanza asl deve risarcire 550mila euro

Una donna ha subito la perdita della sua bambina al nono mese di gravidanza a causa di una mancata diagnosi della sofferenza fetale da parte dei medici. L'ASL è stata condannata a versare un risarcimento di 550 mila euro. La vicenda evidenzia quanto possa essere decisiva una corretta diagnosi in momenti così delicati.

La notizia è relativa a una vicenda risalente al settembre 2017, quando la donna incinta, alla 36a settimana, si rivolge al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona e riferisce di assenza di movimenti fetali, ma dopo una serie di controlli viene dimessa. Due giorni dopo, però, durante un controllo programmato, l’assenza di attività cardiaca fetale viene effettivamente riscontrata e si decide per il parto indotto, quando ormai, però, per la bambina non c’è più niente da fare. Per l’autopsia, disposta dalla stessa Asl, il decesso è dovuto all’asfissia causata da giri multipli del cordone ombelicale. Il giudice civile del tribunale di Sulmona, Irene Giamminonni, ha respinto la tesi della difesa della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, secondo cui la morte della bimba sarebbe stata evento acuto e imprevedibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

