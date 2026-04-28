Cassa di Risparmio di Asti | utile a +20% e dividendi record

La Cassa di Risparmio di Asti ha approvato il bilancio per il 2025, segnando un utile di 65 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Per questa occasione, sono stati stabiliti dividendi record di 0,50 euro per azione. Nel corso della riunione sono state anche effettuate nuove nomine ai ruoli di vertice dell’istituto.

? Cosa sapere Cassa di Risparmio di Asti approva bilancio 2025 con utile di 65 milioni di euro.. Dividendo record a 0,50 euro per azione e nuove nomine ai vertici istituzionali.. L’Assemblea ordinaria della Cassa di Risparmio di Asti si è riunita lunedì 27 aprile presso l’Auditorium di via Astesano, approvando un bilancio 2025 caratterizzato da un utile di gruppo pari a 65 milioni di euro. I dati finanziati dall’istituzione mostrano una crescita superiore al 20% rispetto all’esercizio precedente, con la banca che registra singolarmente un utile di 62 milioni di euro. Durante l’incontro, il vertice uscente ha illustrato risultati che superano gli obiettivi prefissati dal piano strategico 2025-2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassa di Risparmio di Asti: utile a +20% e dividendi record Notizie correlate Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionistiIl presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario... Leggi anche: MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record per i soci Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Azione: La Cassa di Risparmio non più alla Banca del Fucino?; Banca di Asti, anche la Fondazione Cr Biella e Bpm presentano una lista per il cda. Il sindaco Maurizio Rasero verso la presidenza; Cda Banca di Asti, ecco i nomi indicati dalla Fondazione; L'appello Mario Sacco: Aiutarci a salvare la Banca, centrale allo sviluppo dell’economia e dell’occupazione. Cassa di Risparmio di Asti, la Fondazione nomina ceo Roberto Fiorini (ex Unicredit) e presidente il sindaco Maurizio Rasero (FI)Arriva l’elenco per il cda della Fondazione Cr Asti, primo azionista dell’omonima banca. Fiorini prende il posto dello storico ad Demartini. Il sindaco Rasero nominato per rappresentare il territorio ... milanofinanza.it Banca di Asti, Rasero è il nuovo presidenteSi è svolta ieri, presso l’Auditorium di via Astesano n° 5, ad Asti, l’Assemblea Ordinaria della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. L’assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, i cui indic ... valsesianotizie.it Il primo cittadino è il nuovo presidente della Cassa di risparmio di Asti: a indicarlo è stata la Fondazione Cr Asti, di cui lui stesso aveva nominato i vertici. Il suo secondo mandato da sindaco scade nel 2027 - facebook.com facebook