MFE vola nel 2025 | utile raddoppia e dividendi record per i soci

Nel corso del 2025, la società ha registrato un utile netto di 301 milioni di euro, con ricavi totali di circa 4.031 milioni. Durante l'anno, ha portato a termine l'acquisizione di ProSiebenSat, una mossa che ha influenzato i risultati finanziari. I dividendi distribuiti ai soci hanno raggiunto livelli record, contribuendo a una crescita significativa rispetto all'anno precedente.

? Cosa sapere MFE registra 301 milioni di utile netto nel 2025 con ricavi a 4.031 milioni.. L'acquisizione di ProSiebenSat.1 estende l'operatività del gruppo in sei nazioni europee.. I ricavi consolidati di MFE hanno toccato i 4.031 milioni di euro nel 2025, segnando un incremento del 37% rispetto ai 2.950 milioni registrati l’anno precedente, secondo i dati finanziari che delineano una trasformazione strutturale del gruppo. Il bilancio dell’esercizio chiuso con il segno positivo vede l’utile netto salire a 301 milioni di euro, con un balzo che supera di oltre il doppio la cifra di 138 milioni del 2024. Questo andamento economico si accompagna a una gestione della liquidità che ha prodotto un free cash flow di 498 milioni di euro, ovvero una crescita del 45% rispetto ai periodi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record per i soci Notizie correlate MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record a 154 milioniIl bilancio consolidato di Mfe- per l’anno 2025 segna un salto di qualità strutturale, con ricavi che hanno superato i 4 miliardi di euro. Leggi anche: Acea da record: utile vola a 481 milioni e investimenti per 1,5 miliardi nel 2025 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mfe, nel 2025 il piano europeo paga: utile raddoppiato e maxi dividendo; MFE: utile netto 2025 raddoppiato e maxi dividendo da 154 milioni, il più alto in 15 anni; MFE vola nel 2025 | utile raddoppia e dividendi record a 154 milioni; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MFE-MEDIAFOREUROPE APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2025 | Libero Quotidiano.it. Pier Silvio Berlusconi: risultati 2025 e strategia europea di MFEMFE vola nel 2025: utile netto a 301 milioni (+118%). La strategia, spinta dall'integrazione di ProSiebenSat.1, mira a consolidare un player internazionale in 6 Paesi europei. money.it MFE: utile più che raddoppiato a 301 milioni. «Nel 2025 è nato il primo broadcaster europeo»La capogruppo di Mediaset può contare oggi su una reach totale di oltre 200 milioni di persone, operando in Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo ... engage.it Lega B. altego_music · DRACULA x LAY ALL YOUR LOVE (ALTÉGO MIX). Come vola @fares.ghedjemis #SerieBKT #Ghedjemis facebook @erniebowl vola alle finali del Mediterranean Esports Games su Tekken 8. 1° posto nelle qualificazioni e pass per rappresentare la Nazionale FIDE. 24-25 aprile, Montenegro. #tekken8 #fide #MediterraneanEsportsGames x.com