Cassa di Risparmio approvato il bilancio 2025 | utile netto a +31% e dividendi per gli azionisti

Questa mattina, la Cassa di Risparmio di Ravenna ha approvato i risultati del bilancio 2025. L’utile netto sale del 31%, e sono stati decisi i dividendi per gli azionisti. Il presidente Antonio Patuelli ha annunciato che il consiglio ha dato il via libera ai numeri, su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi.

Il presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario privato, su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha approvato i risultati individuali della Cassa e consolidati del gruppo del 2025. L’utile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Cassa di Ravenna Mps: utile record a 3,04 mld €, maxi-dividendi per gli azionisti e svolta per la banca storica italiana. Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con un utile record di 3,04 miliardi di euro. Per Unicredit 10,6 miliardi di utile nel 2025. “Agli azionisti 30 miliardi di dividendi nei prossimi tre anni” Unicredit chiude il 2025 con un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto all’anno prima. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cassa di Ravenna Argomenti discussi: Cassa di Risparmio di Orvieto, utile a 10,8 milioni e solidità patrimoniale al top; Cassa di Ravenna, approvato il bilancio 2025 con la distribuzione di due dividendi; Si corre per il Teatro Rossini, lavori al via entro marzo: sarà pronto per l’estate; Cassa di Risparmio di Orvieto, Barnabè: crescente fiducia dai clienti. Utile a 10,8 milioni e impieghi in aumento. Cassa di Risparmio di Orvieto, utile a 10,8 milioni e solidità patrimoniale al top(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Orvieto ha approvato i risultati al 31 dicembre 2025, chiudendo l'esercizio con un utile netto di 10,8 milioni di euro (sostanzia ... finanza.repubblica.it Cassa di Risparmio di Orvieto, Barnabè: crescente fiducia dai clienti. Utile a 10,8 milioni e impieghi in aumentoUn 2025 all’insegna della solidità patrimoniale e del sostegno concreto all’economia reale. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Orvieto (Gruppo Mediocredito Centrale) ha approv ... orvietolife.it FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO: Arrivano a Cento grandi ospiti per quattro nuovi incontri in programma Nuovo anno, nuovi incontri con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Quattro momenti di riflessione per approfondire temi di grand facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.