Caso Rocchi strategia attendista | il designatore può non presentarsi davanti al pm

L'inchiesta sulla vicenda arbitrale ha raggiunto un momento delicato, con particolare attenzione alla posizione di Gianluca Rocchi. Secondo le ultime notizie, il designatore potrebbe decidere di non presentarsi davanti al pubblico ministero, adottando una strategia attendista. La questione riguarda le modalità con cui Rocchi intende gestire la sua posizione nel procedimento, che si inserisce in un quadro più ampio di verifiche e accertamenti.

L’inchiesta arbitrale entra in u passaggio delicato e uno dei tempi più discussi riguarda la posizione di Gianluca Rocchi. Nella giornata di giovedì il designatore e il suo vice Andrea Gervasoni dovrebbero comparire giovedì davanti al pubblico ministero Ascione, titolare dell’indagine aperta dalla Procura di Milano. La sensazione, però, è che Rocchi possa scegliere di non presentarsi, esercitando una facoltà prevista dalla legge. L’orientamento emerso è chiaro: Rocchi starebbe pensando di non rispondere, almeno per ora, alle domande del PM. L’idea, sempre secondo la ricostruzione riportata, sarebbe quella di attendere che la Procura scopra altre carte senza offrire ulteriori elementi in questa fase.🔗 Leggi su Sportface.it

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