Venti arbitri sono stati ascoltati dal pubblico ministero per circa sei ore nell’ambito dell’inchiesta sulla decisione di un arbitro, riguardante un rigore assegnato e poi tolto durante una partita. La Procura di Milano sta indagando su diversi aspetti legati a questa vicenda, e l’indagine si sta allargando rispetto a quanto già riferito. Finora non sono stati resi noti altri dettagli o coinvolgimenti di terzi.

L’inchiesta della Procura di Milano sul caso Rocchi è molto più vasta di quanto emerso finora. Sportmediaset rivela i retroscena di un’indagine che va avanti da oltre un anno e che ha messo di fronte al pm Maurizio Ascione almeno una trentina di arbitri, sottoposti a interrogatori di cinque, sei ore. Non testimonianze rapide, non deposizioni formali: faccia a faccia in cui ogni singola decisione presa in campo è stata passata al setaccio. Trenta arbitri messi di fronte alle loro decisioni. La portata dell’inchiesta è impressionante. Ascione non si è limitato ai nomi già noti — Rocchi, Gervasoni, Nasca, Di Vuolo, Paterna — ma ha convocato decine di direttori di gara, assistenti, varisti e avaristi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, 30 arbitri davanti al pm per sei ore: “Perché hai dato quel rigore, perché l’hai tolto”

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