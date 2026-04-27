Caso Rocchi 30 arbitri davanti al pm per sei ore | Perché hai dato quel rigore perché l’hai tolto
Venti arbitri sono stati ascoltati dal pubblico ministero per circa sei ore nell’ambito dell’inchiesta sulla decisione di un arbitro, riguardante un rigore assegnato e poi tolto durante una partita. La Procura di Milano sta indagando su diversi aspetti legati a questa vicenda, e l’indagine si sta allargando rispetto a quanto già riferito. Finora non sono stati resi noti altri dettagli o coinvolgimenti di terzi.
L’inchiesta della Procura di Milano sul caso Rocchi è molto più vasta di quanto emerso finora. Sportmediaset rivela i retroscena di un’indagine che va avanti da oltre un anno e che ha messo di fronte al pm Maurizio Ascione almeno una trentina di arbitri, sottoposti a interrogatori di cinque, sei ore. Non testimonianze rapide, non deposizioni formali: faccia a faccia in cui ogni singola decisione presa in campo è stata passata al setaccio. Trenta arbitri messi di fronte alle loro decisioni. La portata dell’inchiesta è impressionante. Ascione non si è limitato ai nomi già noti — Rocchi, Gervasoni, Nasca, Di Vuolo, Paterna — ma ha convocato decine di direttori di gara, assistenti, varisti e avaristi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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