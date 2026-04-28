Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato il caso Rocchi, affermando che attualmente ci sono pochi elementi che possano configurare un'accusa di frode sportiva. Le sue parole si sono concentrate sulla mancanza di prove concrete al momento e sulla necessità di attendere ulteriori sviluppi nelle indagini in corso. Ravezzani ha espresso cautela nel formulare giudizi definitivi, sottolineando l'importanza di rispettare i tempi dell'iter legale.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha voluto spendere alcune parole sul caso Rocchi che ha sconvolto tutta la Serie A. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore di telelombardia ha voluto riferire che, per il momento, di frode sportiva c'è ben poco. Ecco, di seguito, le sue parole: "Rispetto a ciò che è emerso finora, di frode c'è ben poco; al massimo si può parlare di una violazione del protocollo. Per il resto alcuni elementi portano a sospettare che il designatore Rocchi abbia tenuto dei rapporti amicali con alcuni club, cosa non consentita ma che non rappresenta una frode. Inoltre non ci sono club indagati, per quanto qualcuno paventi un presunto coinvolgimento dell'Inter.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso Rocchi, Ravezzani: “Al momento di frode sportiva c’è ben poco”

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