Gianluca Rocchi si è dimesso dalla posizione di responsabile del gruppo CAN a Milano. La decisione è stata presa per tutelare gli atleti coinvolti nelle indagini in corso per frode sportiva. La sua uscita avviene in un momento di attenzione sulle questioni legate alle pratiche illecite nel mondo dello sport. Nessun altro dettaglio è stato comunicato rispetto alle motivazioni specifiche della sua scelta.

? Cosa sapere Gianluca Rocchi si dimette dalla carica di responsabile del gruppo CAN a Milano.. Il distacco mira a proteggere gli atleti dalle indagini per frode sportiva in corso.. Gianluca Rocchi ha comunicato la propria sospensione immediata dalla carica di responsabile del gruppo CAN, decidendo di lasciare il ruolo per facilitare i lavori della magistratura e garantire la serenità operativa dell’associazione. La decisione è stata presa in coordinamento con l’Aia, con l’obiettivo primario di non far ricadere le vicende giudiziarie che coinvolgono il designatore arbitrale sul lavoro degli atleti. Rocchi, attualmente oggetto di un’indagine condotta dalla procura di Milano per una presunta concorso in frode sportiva, ha spiegato che tale passo è stato condiviso anche con il proprio nucleo familiare dopo una riflessione sofferta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso frode sportiva: Rocchi si dimette per proteggere il CAN

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