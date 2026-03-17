Gravina affronta il discorso arbitri | Si è generato un clima insopportabile dobbiamo tutti ritrovare serenità Open VAR? Ne discuteremo con l’AIA

Durante la conferenza stampa del Premio Bearzot, il presidente della FIGC ha parlato degli arbitri, affermando che si è creato un clima insopportabile e sottolineando la necessità di ritrovare serenità tra tutte le parti coinvolte. Ha inoltre annunciato che l’argomento Open VAR sarà oggetto di discussione con l’AIA, senza entrare in dettagli specifici.

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