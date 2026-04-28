Caso Rocchi parla il legale | Siamo nell’oscurità totale

Un nuovo capitolo si aggiunge all’indagine che coinvolge i vertici del sistema arbitrale italiano, portando a un momento cruciale prima dell’interrogatorio previsto. Il legale di una delle parti ha dichiarato che la situazione attuale è caratterizzata da una totale mancanza di chiarezza. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che si sta sviluppando in modo complesso e che coinvolge diverse figure di rilievo nel settore.

L’inchiesta che sta scuotendo i vertici del sistema arbitrale italiano si arricchisce di un capitolo decisivo alla vigilia dell’interrogatorio chiave. Antonio D’Avirro, legale del designatore Gianluca Rocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fare chiarezza sulla posizione del suo assistito, attualmente indagato per il reato di concorso in frode sportiva. L’avvocato ha delineato uno scenario di forte incertezza processuale, mettendo in dubbio la presenza dell’ex fischietto fiorentino davanti ai magistrati della Procura di Milano nell’appuntamento fissato per il prossimo 30 aprile. Secondo quanto dichiarato dal legale, la difesa si trova attualmente in una condizione di deficit informativo che impedisce di strutturare una risposta puntuale alle contestazioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Notizie correlate

Caso Rocchi, parla il suo legale: «Persona serie e corretta. Non posso fare dichiarazioni, ma…»di Redazione Inter News 24 Caso Rocchi, il designatore di Serie A e B è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva.

Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: L'archiviazione solo su Udinese-Parma; Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede; Caso Rocchi, almeno 5 indagati: non ci sono l’Inter e i suoi dirigenti; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano.

Caso Rocchi, il legale del designatore: Contestazione di frode è pesante, Rocchi è colpito. Sul caso Paterna…Continua a tenere banco il caso legato a Gianluca Rocchi, la classe arbitrale e le indagini per frode sportiva. Ha parlato il legale del designatore. spaziointer.it

Caso Rocchi, tensione a Milano per l’inchiesta: tutte le anomalie dell'indagineE stata la stessa Procura a precisare che fra gli indagati non ci sono tesserati delle società. Rocchi sembra intenzionato a non rispondere, Gervasoni valuta ... corrieredellosport.it

Caso #Rocchi Prima le prove e poi i processi - facebook.com facebook

Caso #Rocchi Occhi puntati sul derby di Coppa Italia x.com