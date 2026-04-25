Caso Rocchi parla il suo legale | Persona serie e corretta Non posso fare dichiarazioni ma…

Il designatore di Serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. Un legale ha commentato che si tratta di una persona seria e corretta, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione riguarda un'inchiesta aperta sulla gestione delle designazioni arbitrali nel calcio professionistico italiano. La vicenda è al momento sotto indagine e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Inter News 24 Caso Rocchi, il designatore di Serie A e B è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Parla il suo legale. Una notizia shock scuote le fondamenta del calcio italiano: Gianluca Rocchi, il vertice degli arbitri di Serie A e Serie B, è ufficialmente sotto indagine. Il designatore ha confermato di aver ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Milano. L’ipotesi di reato contestata è di quelle pesanti: concorso in frode sportiva. La vicenda rischia di gettare un’ombra sulla regolarità dei campionati proprio nelle fasi cruciali della stagione. Caso Rocchi, la difesa e le parole del legale.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Rocchi, parla il suo legale: «Persona serie e corretta. Non posso fare dichiarazioni, ma…» Notizie correlate Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Leggi anche: Frode in serie A, l'avvocato di Rocchi: “Persona seria e corretta” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Caso Rocchi, secondo il pm sceglieva arbitri graditi all'Inter; Rocchi sul tocco di mano di De Roon in Roma-Atalanta: Abbastanza fortuito. Rigore alla Lazio? Il giallo a Lobotka... Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato». Le parole di D’AvirroCaso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato». Le parole di D'Avirro ... calcionews24.com Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivoRocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo ... sport.virgilio.it "Ma in concorso con chi", "Max aveva capito": il caso #Rocchi infuoca i social x.com "Ma in concorso con chi", "Max aveva capito": il caso Rocchi infuoca i social - facebook.com facebook