San Siro sold out e occhi del mondo puntati sul derby | tutti i numeri di Milan-Inter

Il prossimo derby di Milano tra Milan e Inter si svolgerà a San Siro, che sarà tutto esaurito, attirando l’attenzione di appassionati e media da tutto il mondo. Le due squadre si sfideranno su un campo che ospita da sempre uno degli incontri più seguiti del calcio italiano, con numeri che testimoniano l’interesse crescente attorno a questa partita.

Tutto è pronto a San Siro per il Derby di Milano, un evento capace di accendere la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. La connessione tra lo stadio e il pubblico globale sarà totale. Grazie alla presenza di numerosi broadcaster internazionali on site e a una distribuzione capillare tra tv lineare e piattaforme OTT, il derby verrà trasmesso in oltre 200 Paesi, raggiungendo tutti i principali mercati internazionali. A rendere ancora più spettacolare la serata sarà una produzione televisiva di altissimo livello: 28 telecamere, tra cui una spettacolare Spider-CAM e una XTRAMOTION, racconteranno ogni dettaglio della partita. A queste si aggiungeranno 17 telecamere extra portate direttamente dai broadcaster presenti allo stadio, per offrire angolazioni esclusive, approfondimenti e punti di vista unici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La Curva Sud in corteo prima del derby contro Inter

Gerry Cardinale è tra gli ospiti annunciati a una tavola rotonda alla Casa Bianca con Donald Trump, in programma nelle prossime ore. Il fondatore di RedBird domani volerà a Milanello, dove incontrerà la squadra. Domenica sarà a San Siro per il derby. x.com

