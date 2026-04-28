Caso Rocchi | e se fosse la prima volta che qualcuno che vuole frodare perde?

Nell'ultima puntata de La Tripletta è stata approfondita l'inchiesta riguardante il caso Rocchi, incentrata su possibili irregolarità nel mondo arbitrale. La trasmissione ha esaminato i dettagli dell'indagine, concentrandosi sui procedimenti giudiziari e sulle eventuali accuse rivolte a figure coinvolte. La puntata si è focalizzata sui fatti emersi finora, senza formulare ipotesi o interpretazioni personali.