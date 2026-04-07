Lorenzo Jovanotti, noto artista italiano, compirà 60 anni il prossimo 27 settembre, anche se non li dimostra. È spesso in tournée in diversi paesi e si prepara per il Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Loré, un nuovo tour estivo dal 7 agosto al 13 settembre. Recentemente ha dichiarato di non leggere i commenti di odio sui social, e ha ricordato di aver cercato per la prima volta il significato di alcune battute online.

Lorenzo Jovanotti compirà sessant’anni (e non li dimostra) il prossimo 27 settembre. Sempre in giro per concerti in tutto il mondo, in attesa di caricarsi per il Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Loré, il nuovo tour estivo itinerante dal 7 agosto al 13 settembre. Lo show toccherà città come Olbia, Barletta, Palermo, Napoli e si concluderà con due date al Circo Massimo di Roma, il il 12 e 13 settembre. “Io non festeggio mai fuori dal lavoro. – ha detto l’artista a Vanity Fair sul compleanno – Perché il mio lavoro è fare festa. I quarant’anni li ho festeggiati con Teresa e Francesca a Tokyo. I cinquant’anni a Parigi. Vede, fare una festa, creare una festa è una cosa seria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I commenti di odio social? Non li leggo. Non parliamo di quello che dicono: ‘Taci tu che vai a Bilderberg’. La prima volta ho googlato cosa fosse. Invecchiare? Niente di bello”: così Jovanotti

Leggi anche: Jovanotti: «Invecchiare è una rottura, ma c'è anche una cosa bella: a 60 anni hai dentro la moltitudine che sei stato. Oggi sono perfino contento dell'incidente. Quando ho visto mia figlia appena nata ho detto: “Ma è il babbo!”»

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