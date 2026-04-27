Terremoto nel mondo arbitrale il foggiano De Meo sul caso Rocchi | C' erano un ' codice' per comunicare con la sala Var

“Chi di spada ferisce, di spada perisce”: Domenico Rocca si è affidato a una celeberrima massima che riprende una frase del Vangelo, per commentare il nuovo scandalo che ha invaso il calcio italiano e, più nello specifico, la classe arbitrale. Rocca è un ex assistente: da un suo esposto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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Repubblica: Rocchi indagato per frode sportiva, bufera sulle designazioni: terremoto nel sistema arbitrale. C’è anche una gara di BRepubblica rivela: Rocchi indagato per frode sportiva. Sotto accusa designazioni arbitrali e VAR, bufera sull’AIA e sul sistema calcio italiano. ilovepalermocalcio.com

Terremoto arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportiva, entrambi si sono autosospesiIl nuovo terremoto nel mondo del calcio italiano ruota attorno alla figura di Gianluca Rocchi. Il designatore della CAN A e B è finito al centro. tuttomercatoweb.com

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