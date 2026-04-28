Un procedimento giudiziario ha portato all’indagine che ha coinvolto figure legate al calcio italiano, portando successivamente al commissariamento della federazione calcistica. L’avvocato Autieri ha commentato i passaggi principali della vicenda, dalla fase iniziale dell’inchiesta fino alla decisione di intervenire sui vertici dell’ente. Attualmente, non risultano indagati tesserati di club di Serie A, né di altre società coinvolte.

“Negli ultimi giorni siamo tornati a rivivere quello che, ahi noi, abbiamo già vissuto nel lontano 2006, con la sola speranza che questa volta ci si limiti solo a un grande spavento, senza le terribili conseguenze che hanno seguito i fatti di quella che, oggi, è ricordata come Calciopoli“. Così sul caso Rocchi l’avvocato Camillo Autieri, il quale in rappresentanza della Federazione italiana sarà ospite la prossima settimana al summit internazionale ‘Master Football Executive Football Management’. “Il caso Rocchi, di fatto, si inserisce in un contesto storico strutturale già traballante, successivamente alla disfatta Mondiale della Nazionale...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caso Rocchi, dall’inchiesta al casus belli fino al commissariamento della FIGC: parla l’avvocato Autieri

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