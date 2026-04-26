La Lega Serie A ha espresso la propria posizione riguardo al caso Rocchi, sottolineando la necessità di un commissariamento della FIGC. La richiesta nasce dalla convinzione che la credibilità del sistema calcistico italiano non possa essere messa in discussione. La questione riguarda le recenti vicende che coinvolgono l’ambito federale e le eventuali misure da adottare per garantire trasparenza e ordine nel settore.

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© Juventusnews24.com - Caso Rocchi, la Lega Serie A prende posizione: «Necessario commissariamento FIGC, credibilità del sistema non può essere in dubbio»

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