La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha deciso di revocare la carica di sindaco a Mimmo Lucano, sancendo la sua decadenza dall'incarico. La sentenza si basa su un procedimento legale in cui si è valutata la posizione dell'ex primo cittadino. La decisione segue un processo avviato in precedenza, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della decadenza.

? Cosa sapere La Corte d'Appello di Reggio Calabria dispone la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco.. Il provvedimento segue la condanna definitiva per falso di 18 mesi stabilita dalla Cassazione.. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha disposto la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace, confermando quanto già stabilito dal Tribunale di Locri in merito all’applicazione della normativa Severino. Il provvedimento giunge dopo che la Cassazione, nel febbraio 2025, aveva sancito la definitività della condanna per falso a 18 mesi con sospensione della pena, chiudendo il filone giudiziario denominato Xenia. Tale inchiesta, avviata nel 2018 con l’arresto del primo citt Riacese, aveva inizialmente prospettato per Lucano una condanna a 13 anni e 2 mesi per reati quali peculato, truffa, falso e associazione a delinquere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Riace: la Corte d’Appello sancisce la decadenza di Lucano

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