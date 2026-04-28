Giovedì 30 aprile è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Stefania Rago, trovata senza vita in via Salvemini a Foggia. L’esame è stato svolto nelle ore successive al ritrovamento, nell’ambito delle indagini avviate per fare luce sulla morte della donna. L’autopsia mira a chiarire le cause del decesso e fornire elementi utili alle forze dell’ordine per approfondire il caso.

? Cosa sapere Autopsia su Stefania Rago a Foggia giovedì 30 aprile per il femminicidio di via Salvemini.. Il marito Antonio Tommaso Fortebraccio è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.. L’autopsia sul corpo di Stefania Rago, la quarantaseienne foggiana assassinata lo scorso 23 aprile nell’abitazione di via Salvemini, sarà eseguita giovedì 30 aprile alle ore 11:30 su disposizione del procuratore Antonio Franzese. L’esame medico-legale, che avverrà subito dopo il conferimento ufficiale dell’incarico, servirà a integrare le indagini con ulteriori accertamenti tecnici non ripetibili sulla salma della donna. Il procedimento coinvolge sei parti offese, ovvero i genitori, il fratello, la sorella e i due figli della vittima, i quali hanno già nominato i propri consulenti per assistere alle operazioni forensi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Rago: l’autopsia svela la verità sul femminicidio a Foggia

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