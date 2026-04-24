Femminicidio Stefania Rago a Foggia il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d' ordinanza

A Foggia, il marito di Stefania Rago ha ammesso di aver ucciso la donna, riferendo di aver utilizzato la pistola d'ordinanza. La vittima, Stefania Rago, è stata trovata senza vita nella loro abitazione. Le forze dell'ordine hanno proceduto al fermo dell'uomo, che ha fornito una confessione spontanea. La scena del delitto e gli accertamenti hanno portato all'arresto immediato del sospettato.

È stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e portato in carcere Antonio Fortebraccio, il 48enne che ha confessato il femminicidio della moglie Stefania Rago, di 46 anni, a Foggia. L’uomo, guardia giurata, le avrebbe sparato quattro colpi con la sua pistola di ordinanza all’interno della loro abitazione. Femminicidio Stefania Rago a Foggia Fermato il marito, ha confessato Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza Femminicidio Stefania Rago a Foggia L’ennesimo femminicidio è avvenuto nella serata di giovedì 23 aprile a Foggia, all’interno di un appartamento in via Salvemini. La vittima è Stefania Rago, 46 anni, uccisa dal marito Antonio Tommaso Fortebraccio, 48 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio Stefania Rago a Foggia, il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza A Foggia, La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito Notizie correlate Leggi anche: Foggia, Stefania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio Fortebraccio, i vicini: "Stavano litigando" - VIDEO Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday; Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparato; Femminicidio a Foggia: uccisa Stefania Rago, fermato il marito. Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparatoIl delitto a Foggia. Contro la donna sono stati esplosi almeno quattro proiettili. Antonio Fortebraccio si è costituito. Tra i due, secondo il racconto dei vicini, c'era stato un litigio ... today.it Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio: Litigavano spesso, continue scenate di gelosiaStefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Il marito che l’ha uccisa a colpi di arma da fuoco dopo una lite nella loro casa di Foggia, Antonio Tommas ... fanpage.it Ennesimo Femminicidio, Stefania Rago er...Altro... - facebook.com facebook