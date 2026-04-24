Caso Pamela Genini | trovato un capello biondo sotto la botola dell’ex

I Carabinieri hanno trovato un capello biondo sotto la botola dell’abitazione di un uomo a Sant’Omobono Terme. La scoperta è stata fatta nel corso delle indagini in relazione a un caso di cronaca locale. Il capello è stato repertato e inviato ai laboratori per analisi. Al momento, non sono stati diffusi dettagli su eventuali collegamenti o approfondimenti in corso.

? Cosa sapere I Carabinieri hanno repertato un capello biondo sotto la botola di Francesco Dolci a Sant’Omobono Terme.. Il reperto biologico apre nuovi filoni investigativi sulla profanazione della tomba di Pamela Genini a Strozza.. I Carabinieri hanno repertato un lungo capello biondo rinvenuto sotto una botola in Sant’Omobono Terme, collegata all’impianto della piscina di Francesco Dolci, l’ex compagno di Pamela Genini, la giovane vittima della profanazione avvenuta al cimitero di Strozza. Il ritrovamento avviene nel pieno di un’indagine che ha scosso profondamente la provincia di Bergamo, dopo che il 23 marzo scorso, durante le operazioni...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Pamela Genini: trovato un capello biondo sotto la botola dell’ex Notizie correlate Pamela Genini e il giallo di un capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco DolciBergamo, 23 aprile 2026 - Cadavere profanato di Pamela Genini ora c’è il giallo del capello biondo trovato a Sant’Omobono Imagna su una ragnatela in... Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco DolciOggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex; Omicidio di Pamela Genini, la Procura chiede il processo immediato per Gianluca Soncin; Pamela Genini e il mistero del capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco Dolci; Profanazione del cadavere di Pamela Genini, le ricerche della testa proseguono: risentito l'ex fidanzato. Pamela Genini, un capello biondo in una botola nella casa di Dolci: arrivano i CarabinieriSarebbe stato ritrovato un capello biondo in una botola nel giardino della casa di Francesco Dolci: potrebbe essere di Pamela Genini? ultimenotizieflash.com Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa dell'ex fidanzato: il giornalista chiama i carabinieriL'inviato di «Chi l'ha visto» e la spiegazione di Francesco Dolci: «Pamela veniva spesso qui» ... video.corriere.it Caso Pamela Genini: quale potrebbe essere il profilo psicologico di chi ha profanato la tomba A #Quartogrado l'approfondimento di Alessandra Viero. - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, trovato un mazzo di fiori poggiato sulla bara: era già all'interno del loculo o sono stati messi dopo #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com