Profanato il cadavere di Pamela Genini la testa della 29enne è stata tagliata a novembre poco dopo il funerale

Nelle prime risultanze dell’autopsia emerge che il cadavere di Pamela Genini è stato profanato a novembre, con la testa della giovane donna tagliata dal corpo pochi giorni dopo il funerale celebrato il 24 ottobre. La scoperta si riferisce a un episodio avvenuto poco tempo dopo i funerali, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sui motivi dell’atto. La procura sta indagando sulle circostanze di quanto accaduto.

Stando ai primi risultati dell'autopsia, la testa di Pamela Genini sarebbe stata tagliata dal corpo a novembre, pochi giorni dopo il funerale celebrato il 24 ottobre. La scoperta, però, è avvenuta solo il 23 marzo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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