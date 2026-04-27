Il perito | Dopo l' omicidio qualcuno ha usato il tablet della Paganelli

Durante l'udienza numero 16 del processo in Corte d'Assise, il perito ha dichiarato che, dopo l'omicidio, qualcuno ha utilizzato il tablet appartenente a Pierina Paganelli. L'imputato, Louis Dassilva, è accusato di aver commesso il delitto. La sessione si è concentrata sulla prova tecnologica relativa all'uso del dispositivo elettronico. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso sul caso.

E' ripreso con l'udienza numero 16 il processo in Corte d'Assise a carico di Louis Dassilva imputato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Lunedì mattina sono comparsi quelli che, salvo sorprese, sono gli ultimi testimoni per ricostruire il delitto di via del Ciclamino avvenuto il 3 ottobre del.🔗 Leggi su Riminitoday.it IN DIRETTA – L’OMICIDIO DI PIERINA PAGANELLI Notizie correlate Omicidio Paganelli, Louis Dassilva parla della relazione con Manuela Bianchi e dice "mi interessava il sesso"L’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si è trasformata in un serrato confronto sulla natura del legame tra l’unico imputato,... Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidioChiunque ricorda le immagini riprese dalle telecamere di Quarto Grado che immortalavano Manuela Bianchi e Louis Dassilva discutere animatamente pochi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cercate sotto il ponte: l'appello del fratello del pescatore disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno [VIDEO]; Morto dopo la pizza: escluse intossicazioni alimentari; Caso Mollicone, il perito balistico: Il brigadiere Tuzi è stato ucciso dalla persona che incontrato alla diga; Morte brigadiere, giallo dopo la perizia. La figlia: Non si è trattato di suicidio. Processo Paganelli, il perito: Il tablet dell'anziana acceso tre ore dopo il delittoLa donna aveva con sé il dispositivo al momento dell'omicidio. L'incarico per le analisi conferito una settimana fa ... rainews.it Omicidio di San Valentino. Novità dopo le ultime indaginiKevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio, venne raggiunto da più proiettili: uno al collo Il perito ha chiesto 60 giorni per depositare la consulenza dopo l’esecuzione dell’autopsia . FUCECCHIOCinque i ... lanazione.it Dopo l'assoluzione nel processo che lo vedeva contrapposto a Matteo Salvini, Roberto Saviano è tornato a parlare del caso negli studi di Che tempo che fa. La vicenda nasce da una querela sporta nel 2018 dall'allora ministro dell'Interno, che lo aveva chiama - facebook.com facebook Adani duro dopo Milan-Juventus: "Per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo" x.com