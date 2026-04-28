Caso Nicole Minetti | verifiche urgenti e possibile apertura di un’indagine

La Procura generale di Milano ha avviato verifiche urgenti in relazione al caso Nicole Minetti. Al momento, non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali, ma si sta valutando se procedere con un’indagine giudiziaria. La posizione degli inquirenti viene comunicata attraverso fonti ufficiali, mentre le autorità competenti continuano a raccogliere elementi per chiarire eventuali responsabilità. La vicenda è al centro di un’attenta analisi da parte degli investigatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione della Procura generale di Milano. La Procura generale di Milano ha chiarito che, qualora la richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti risultasse basata su elementi non veritieri o incoerenti, gli atti verranno trasmessi alla Procura ordinaria per valutare l’apertura di un procedimento penale a suo carico. La notizia emerge da fonti giudiziarie milanesi. Accertamenti internazionali e ruolo dell’Interpol. Tra le verifiche già avviate figurano anche indagini affidate all’Interpol, che riguardano diversi aspetti della vicenda, incluso il periodo in cui Minetti avrebbe soggiornato a Ibiza. Vista la delicatezza del caso, il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa ha richiesto aggiornamenti tempestivi, anche in presenza di risultati parziali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caso Nicole Minetti: verifiche urgenti e possibile apertura di un’indagine Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti è un caso, lettera del Quirinale al Ministero della Giustizia per "verifiche urgenti"Il Quirinale ha annunciato che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sulla... Leggi anche: Grazia a Nicole Minetti, ora il Quirinale chiede verifiche urgenti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Caso Minetti: verifiche di ministero e pg, indagini all'estero e caso riaperto. Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'Il sostituto procuratore di Milano: 'Avanti fino in fondo'. Il professore Luca Denaro: 'Mai curato il bimbo'. Il viceministro della Giustizia Sistro: 'Al Quirinale abbiamo trasmesso un parere non vinc ... ansa.it Caso Minetti, se la richiesta di grazia si rivelasse infondata atti alla Procura di MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it CASO NICOLE MINETTI E GRAZIA PRESIDENZIALE: OMBRE, RESPONSABILITA' E INTERROGATIVI SUL SISTEMA Dalle ricostruzioni dei principali quotidiani nazionali emergono dubbi sull’istruttoria che ha portato alla grazia: nel mirino il ruolo del Minister - facebook.com facebook Mattarella può revocare la grazia a Nicole Minetti Gli esperti hanno confermato che la possibilità non è vietata dall’ordinamento giuridico, ma sarebbe un caso del tutto eccezionale. x.com