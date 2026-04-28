Caso Minetti Sisto | Procedura secondo regole attendiamo verifiche Nordio a Palazzo Chigi vede Mantovano – La diretta

Il ministro della Giustizia ha visitato Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Nel corso della giornata sono state diffuse dichiarazioni riguardanti il procedimento giudiziario in corso, con un rappresentante delle autorità che ha affermato che la procedura sta seguendo le regole e che si attendono ancora le verifiche. La vicenda coinvolge anche un procedimento relativo a un caso politico.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, l’incontro era in programma da qualche giorno ma arriva mentre il Guardasigilli è finito nella bufera per via del caso Nicole Minetti e la grazia concessa all’ex politica, provvedimento su cui il Quirinale ha chiesto chiarimenti. Il dicastero di via Arenula ha aperto una procedura interna e sta operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa, hanno fatto sapere dal ministero. Le opposizioni sono subito partite all’attacco chiedendo le dimissioni di Nordio.🔗 Leggi su Lapresse.it

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