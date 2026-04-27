Il Ministero della Giustizia ha aperto un'istruttoria su Nicole Minetti in 24 ore dalla nota del Quirinale. L'indagine riguarda presunte irregolarità e si concentra su aspetti legali collegati alla sua posizione pubblica. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di verifica svolte dall’ente competente.

? Cosa sapere Il Ministero della Giustizia avvia un'istruttoria su Nicole Minetti dopo la nota del Quirinale.. I primi esiti tecnici su via Arenula sono attesi entro le prossime 24 ore.. Il Ministero della Giustizia ha avviato un’istruttoria interna immediata dopo che il Quirinale ha chiesto di verificare la fondatezza della grazia concessa a Nicole Minetti, con i primi esiti attesi entro le prossime 24 ore. La tempistica della reazione governativa è stata rapidissima: a meno di un’ora dalla nota ufficiale con cui il Presidente della ha sollecitato l’acquisizione di informazioni necessarie per riscontrare quanto emerso riguardo al provvedimento di clemenza, via Arenula ha confermato l’apertura di una verifica tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Minetti: il Ministero Nordio indaga in 24 ore

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