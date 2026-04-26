Caso Rocchi Marotta | Appreso tutto dalla stampa cosa ci meraviglia
In un caso giudiziario di recente notizia, un dirigente sportivo ha dichiarato di aver appreso le ultime sviluppi dalla stampa, sottolineando che non ci sono arbitri preferiti o meno graditi e che la propria condotta è stata sempre corretta. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti vari soggetti, e l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate in merito alla vicenda.
"Noi non abbiamo arbitri graditi o sgraditi, sappiamo di aver agito nella massima correttezza": Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, lo ha detto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Torino-Inter a proposito dell'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale e sul designatore Gianluca Rocchi, che ha deciso di autosospendersi, in cui viene citato anche il club nerazzurro. "L'anno scorso è stata una annata in cui oggettivamente abbiamo avuto anche decisioni avverse e acclarate successivamente dai vertici arbitrali, mi riferisco al rigore non dato in occasione di Inter-Roma - ha aggiunto -. Ma al di là di questo siamo forti della nostra correttezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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