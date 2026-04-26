In un caso giudiziario di recente notizia, un dirigente sportivo ha dichiarato di aver appreso le ultime sviluppi dalla stampa, sottolineando che non ci sono arbitri preferiti o meno graditi e che la propria condotta è stata sempre corretta. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti vari soggetti, e l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate in merito alla vicenda.

"Noi non abbiamo arbitri graditi o sgraditi, sappiamo di aver agito nella massima correttezza": Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, lo ha detto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Torino-Inter a proposito dell'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale e sul designatore Gianluca Rocchi, che ha deciso di autosospendersi, in cui viene citato anche il club nerazzurro. "L'anno scorso è stata una annata in cui oggettivamente abbiamo avuto anche decisioni avverse e acclarate successivamente dai vertici arbitrali, mi riferisco al rigore non dato in occasione di Inter-Roma - ha aggiunto -. Ma al di là di questo siamo forti della nostra correttezza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Caso Rocchi, Marotta: "Appreso tutto dalla stampa, cosa ci meraviglia"

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