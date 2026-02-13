Rigettate le istanze per ulteriori accertamenti sulla morte di Andrea Costantini trovato senza vita a Termoli

La procura di Larino ha respinto le richieste di approfondimenti supplementari sulla morte di Andrea Costantini, trovato senza vita in una cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. La decisione arriva dopo aver esaminato tutte le prove disponibili, senza ritenere necessario ulteriori esami. La famiglia dell’uomo aveva chiesto nuovi accertamenti, sospettando che potessero esserci altri elementi da chiarire. Tuttavia, gli inquirenti hanno concluso che le indagini sono ormai complete e non ci sono sospetti di coinvolgimento di terzi.

Esclusi dunque dalla procura di Larino nuovi accertamenti per la morte del 38enne di Penne trovato senza vita nella cella frigorifera del supermercato dove lavorava in Molise La procura di Larino ha deciso di non effettuare nuovi accertamenti sull'indagine relativa alla morte di Andrea Costantini, trovato senza vita in una cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. Sono state rigettate le richieste dei legali dei genitori della vittima (tra cui sequestro di cellulare, indumenti e una perizia grafologica) e della compagna (accertamenti su un terreno a San Giacomo degli Schiavoni).

