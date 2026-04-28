Caso Minetti Meloni | Ad oggi escludo ipotesi dimissioni di Nordio

La premier ha affermato di non considerare al momento possibili dimissioni del ministro della giustizia. Ha riferito di aver avuto un colloquio telefonico con il ministro ieri, dopo la diffusione di una nota del Quirinale riguardante Nicole Minetti. La nota ufficiale del Quirinale ha pubblicato una comunicazione relativa alla vicenda, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali sul contenuto della conversazione tra la premier e il ministro.

“Ad oggi escludo ipotesi di dimissioni del ministro” Carlo Nordio, “ho parlato con lui ieri al telefono quando è uscita questa nota del Quirinale” su Nicole Minetti “per chiedere che cosa fosse accaduto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm. Il lavoro di verifica dei presupposti per la concessione della grazia “non è un lavoro che fa il Ministero, che non ha strumenti per fare indagini, non ha la polizia giudiziaria, ma si avvale della magistratura per fare indagini”, aggiunge Meloni. Roma, Giannini: "Derby e finale Internazionali insieme? Valutiamo in base a obiettivi squadre" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Minetti, Meloni: "Ad oggi escludo ipotesi dimissioni di Nordio" Caso Minetti, Meloni: Ad oggi escludo ipotesi dimissioni di Nordio Notizie correlate Caso Minetti, il governo chiama in causa la procura e blinda Nordio. Meloni: "Escludo le sue dimissioni"Prima la maggioranza, poi tutto il governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo... Nicole Minetti si difende sul caso grazia, Meloni sta con Nordio: "Mi fido, escludo le sue dimissioni"Giorgia Meloni respinge le ipotesi di dimissioni del guardasigilli Carlo Nordio per la grazia a Nicole Minetti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grazia Minetti, lei si difende: 'Indebita esposizione di mio figlio'; Grazia a Minetti, Matteo Renzi: Non abbiamo più un governo; Caso Minetti, nuova tegola dalla giustizia. Il silenzio imbarazzato del governo; Bufera su Nordio per la grazia a Minetti, la telefonata con Meloni: Ho rispettato la legge. Caso Minetti, Meloni: Ad oggi escludo ipotesi dimissioni di Nordio(LaPresse) - Ad oggi escludo ipotesi di dimissioni del ministro Carlo Nordio, ho parlato con lui ieri al telefono quando è uscita questa nota del Quirinale su ... ilmattino.it CASO MINETTI: IL MINISTRO NORDIO ASSEDIATO ANCHE DAL QUIRINALE, GOVERNO MELONI ALLA CORDADella vicenda Minetti e delle ricadute politiche sul ministro Nordio e sull'intero governo, ormai alla corda, Radio Onda d'Urto ha parlato nel Focus di Mezzogiorno, martedì 28 aprile. Con noi Giovanni ... radiondadurto.org ANSA.it. . La premier Meloni sul caso della grazia a Nicole Minetti: "Mi fido del ministro Nordio. Ho parlato con lui ieri, escludo le dimissioni" #ANSA - facebook.com facebook Il caso Minetti. Dalla Procura generale al Colle, l'iter per l'ipotesi di revoca della grazia. Ceccanti: 'Basta un atto uguale e contrario del presidente della Repubblica' #ANSA x.com