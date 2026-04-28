Il governo ha deciso di difendere il ministro della Giustizia nel caso Minetti, chiamando in causa la procura e mantenendo la fiducia nel suo incarico. La premier ha affermato di escludere le dimissioni di Nordio, mentre il sottosegretario Mantovano ha confermato la linea di sostegno all’attuale titolare del dicastero. La maggioranza ha condiviso questa posizione, rafforzando la posizione del governo sull’intera vicenda.

Prima la maggioranza, poi tutto il governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: Carlo Nordio 'blindato', escluse ipotesi di dimissioni del Guardasigilli sul ' caso Minetti '. L'esecutivo chiama in causa la procura «e non altri perché vogliamo bene alle istituzioni.», dice un 'big' di Fdi. La vicenda della grazia a Minetti è stata ieri al centro di una telefonata tra la premier - ("Mi fido di lui") che ha appreso «dalla stampa» la notizia della grazia ("Non è mia competenza") - e il responsabile di via Arenula che oggi ha incontrato Mantovano a palazzo Chigi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Minetti, il governo chiama in causa la procura e blinda Nordio. Meloni: "Escludo le sue dimissioni"

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