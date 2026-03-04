Lavori di massima urgenza in via del Mercato riapre con limitazione via Campo Battaglia

Sono in corso lavori di massima urgenza in via del Mercato per mettere in sicurezza l’area verde sovrastante, che stanno causando la chiusura temporanea di via del Mercato. La strada è stata riaperta con limitazioni lungo via Campo Battaglia, mentre le operazioni di intervento proseguono per completare le attività di messa in sicurezza.

Sono in corso dei lavori, considerati di somma urgenza, riguardanti la messa in sicurezza dell'area verde sovrastante via del Mercato. I primi interventi hanno riguardato le alberature prossime alla strada e la linea fognaria danneggiata dallo smottamento avvenuto lo scorso 19 febbraio.

