Lavori di massima urgenza in via del Mercato riapre con limitazione via Campo Battaglia

Da perugiatoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso lavori di massima urgenza in via del Mercato per mettere in sicurezza l’area verde sovrastante, che stanno causando la chiusura temporanea di via del Mercato. La strada è stata riaperta con limitazioni lungo via Campo Battaglia, mentre le operazioni di intervento proseguono per completare le attività di messa in sicurezza.

Sono in corso dei lavori, considerati di somma urgenza, riguardanti la messa in sicurezza dell’area verde sovrastante via del Mercato. I primi interventi hanno riguardato le alberature prossime alla strada e la linea fognaria danneggiata dallo smottamento avvenuto lo scorso 19 febbraio. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tensione in Medio Oriente: nove eugubini bloccati a Dubai. Imprenditore perugino rifugiato in garage durante una "notte di paura e boati" . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Gmail aumenta la dimensione massima degli allegati ma esiste una limitazioneQuesto aggiornamento descrive i cambiamenti sui limiti degli allegati di Gmail, con particolare attenzione all’offerta riservata agli account...

Cremonese-Napoli, Manna: «Limitazione del mercato? È un paradosso, siamo una società sana»«La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità.

Una raccolta di contenuti su Lavori di massima urgenza in via del....

Temi più discussi: Loggiato Cappuccini ed ex Falegnameria: lunedì i lavori di ripristino. Cambia la viabilità in via Mazzini. A Estensi il ponte bailey è stato messo in sicurezza; Somma urgenza e programmazione: l’aggiornamento del programma triennale è sempre obbligatorio?; Convocazione Consiglio Comunale mercoledì 4 marzo; Acquapendente: messa in sicurezza di Via Carducci, via libera ai lavori di somma urgenza.

Acquapendente: messa in sicurezza di Via Carducci, via libera ai lavori di somma urgenzaI lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di Via Giosuè Carducci ad Acquapendente saranno ultimati a breve, se non ci saranno ritardi legati al meteo, e presto partiranno quelli di manutenzi ... newtuscia.it

Rieti, cedimento della strada in Sabina: partono i lavori per la sua riaperturaRIETI - Partono i lavori sulla strada provinciale 46, nel tratto tra la località Ferruti e Bocchignano, nel Comune di Montopoli di Sabina: la strada è chiusa da quasi un ... ilmessaggero.it

Digita per trovare news e video correlati.