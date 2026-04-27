La grazia a Minetti può essere annullata? I casi di revoca e l’ipotesi contro-decreto | i dubbi su uno scenario senza precedenti

La possibilità di revoca della grazia concessa a Nicole Minetti è al centro di un dibattito legale. Attualmente, la grazia rappresenta un provvedimento definitivo, ma ci sono ipotesi e casi precedenti in cui potrebbe essere annullata. Si discute anche di un’eventuale contro-decreto che potrebbe intervenire in futuro. La questione solleva interrogativi su una procedura mai affrontata in modo così diretto e senza precedenti.

La grazia a Nicole Minetti può essere revocata? La domanda sorge spontanea ora che gli scoop del Fatto hanno dimostrato la falsità dei presupposti che hanno postato all’ annullamento della condanna a tre anni e 11 mesi di carcere per favoreggiamento della prostituzione e peculato all’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infatti, ha esercitato il suo potere di clemenza sulla base delle “ gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore” di Minetti, un figlio adottivo uruguaiano che nell’istanza di grazia era presentato come “ abbandonato alla nascita ”. Come racconta Thomas Mackinson sul nostro giornale, però, in questa ricostruzione moltissimi aspetti non tornano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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