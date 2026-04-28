La procura di Milano sta conducendo un’indagine sugli ospedali di Milano e Padova riguardo a visite mediche inesistenti. Le autorità stanno esaminando i registri clinici per verificare la presenza di eventuali visite non effettivamente svolte. Le verifiche potrebbero avere ripercussioni sulla richiesta di grazia avanzata da un giornalista coinvolto nel caso. Le indagini proseguono per chiarire eventuali irregolarità nelle cartelle cliniche.

? Cosa sapere La Procura di Milano indaga sugli ospedali di Milano e Padova per visite fantasma.. I controlli clinici potrebbero invalidare la richiesta di grazia presentata da Giuliano Foschini.. La Procura Generale di Milano coordina ora accertamenti mirati sugli ospedali di Milano e Padova per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’ex igienista dentale Nicole Minetti in merito a presunte visite mai avvenute. L’indagine si concentra su due episodi specifici riguardanti visite fantasma nei centri ospedalieri lombardi e veneti, elementi che sono emersi con forza all’interno della richiesta di grazia presentata da Giuliano Foschini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Minetti: indagine sugli ospedali per le visite fantasma

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