Caso Minetti il Quirinale chiede chiarimenti al ministero della Giustizia | primi esiti entro 24 ore
Il Quirinale ha richiesto al ministero della Giustizia di fornire chiarimenti in merito al caso Minetti. La richiesta, inoltrata con urgenza, mira a ottenere elementi utili a verificare la fondatezza di alcune questioni sollevate. Entro le prossime 24 ore, sono attesi i primi riscontri ufficiali da parte dell’ente competente. Questa richiesta si inserisce nelle procedure di verifica avviate in relazione alla vicenda.
Una lettera dal Quirinale al ministero della Giustizia per chiedere ulteriori verifiche dopo la grazia concessa dal capo di Stato Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Ad annunciarla è l’ufficio stampa del Colle che, in merito al decreto dello scorso 18 febbraio, ricorda che è arrivato «su proposta favorevole» del titolare del dicastero Carlo Nordio. In particolare, si tratta di una richiesta di verifiche dopo le notizie di stampa (rilanciate del Fatto Quotidiano) su una «supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza». Quindi, «su indicazione del Signor Presidente - si legge - prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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