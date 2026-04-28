Caso Minetti | il Ministero difende la grazia indagano sul minore

Il Ministero ha espresso il proprio supporto alla decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti, coinvolta in un procedimento giudiziario. Nel frattempo, sono in corso indagini su un minore adottato in Uruguay, senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte o sui motivi dell’indagine. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi.

? Cosa sapere Il Ministero difende la grazia a Nicole Minetti dopo l'adozione di un minore in Uruguay.. La Procura di Milano indaga sulla veridicità dei fatti per una possibile revoca del provvedimento.. Il Ministero della Giustizia ha confermato la piena regolarità della procedura riguardante la grazia concessa a Nicole Minetti, respingendo le critiche sulla correttezza dell’iter burocratico seguito per l’adozione di un minore uruguaiano. La nota ufficiale proveniente da Via Arenula chiarisce che gli elementi negativi riportati dalla stampa non trovano riscontro nei documenti ufficiali. La richiesta di clemenza avanzata dall’ex consigliera...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Minetti: il Ministero difende la grazia, indagano sul minore Notizie correlate Minetti, la grazia è un caso: il Colle aspetta chiarimenti da Nordio. L’ex consigliera si difende: “Falsità”Ilcasus belliè la grazia concessa a febbraio scorso aNicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi condannata in due processi. Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla procedura di graziaQuirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla grazia concessa a Nicole Minetti: verifiche su possibili criticità nell’istruttoria e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni; Caso Minetti, il ministero della Giustizia scarica sui magistrati e attacca: abbiamo i certificati. Subito il via a ulteriori indagini; Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti. Caso Minetti: verifiche di ministero e pg, indagini all'estero e caso riapertoIl procuratore Brusa: 'Nessuna anomalia segnalata dai carabinieri'. Via Arenula: 'La procedura è esatta' (ANSA) ... ansa.it Caso Minetti, il ministero della Giustizia risponde: «Nessun anomalia»Il ministero della Giustizia respinge i dubbi sul caso Nicole Minetti. Nessuno degli elementi negativi emersi sulla stampa risulta agli atti della procedura di grazia, chiarisce ... ilmattino.it Pg sul caso della grazia a Nicole Minetti: "Con nuovi accertamenti potremmo modificare parere" facebook Caso Minetti, il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa all'ANSA: "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti fi x.com