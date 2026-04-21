Caso Waqas l' indagato | La Corte d' Appello di Salerno ha accertato che non ho condanne in Pakistan

La Corte d'Appello di Salerno ha emesso una sentenza il 16 aprile in cui si afferma che l’indagato non ha condanne in Pakistan. La decisione si basa su verifiche che hanno escluso eventuali condanne penali nel paese asiatico, contestate in precedenza. La sentenza conferma che le accuse mosse contro l’indagato erano infondate e non trovano riscontro nei registri giudiziari esteri.

La Corte d'Appello di Salerno, con la Sentenza emessa il 16 aprile, ha certificato che nei miei confronti non esiste alcuna condanna in Pakistan per i gravi reati che mi venivano contestati i cui addebiti, pertanto, erano e restano accuse infondate. Lo ha fatto sapere Mohammed Waqas, reduce della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Indagato per duplice omicidio, la Corte d'appello libera WaqasL'imprenditore, noto come “Re del Kebab” e presidente di Human Trust International, era accusato di un duplice delitto in Pakistan La Corte d’Appello... “Tagli” ai tribunali, rischio soppressione per la Corte d’Appello di SalernoTorna al centro del dibattito il tema della riorganizzazione degli uffici giudiziari in Italia, con possibili tagli ai tribunali che coinvolgerebbero...