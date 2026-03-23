Caso Todde niente decadenza | la Corte d’Appello evita il ritorno alle urne

Sul caso Todde, la Corte d'Appello ha confermato gli errori nei conti e ha stabilito una multa da 40mila euro. Per i giudici gli errori non bastano a far cadere la presidente. La partita politica, però, resta aperta LaCorte d’Appello di Cagliariha accolto parzialmente il ricorso della presidente della regioneSardegna Alessandra Toddemettendo un punto, almeno per ora, al suo caso. La sentenza conferma che ci sono stati errori nei rendiconti della campagna elettorale manon abbastanza gravi da farla decadere, riportando la Sardegna al voto. Il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva infatti dichiaratodecaduta Alessandra Toddein seguito all’esame delle spese sostenute dalla governatrice sarda durante la campagna elettorale per le regionali del febbraio 2024, in cui sarebbero state ravvisate irregolarità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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