Alla Procura di Milano sono stati consegnati nuovi audio relativi al caso Poggi, registrazioni che risalgono al 2026. Nel materiale depositato, il legale Fabrizi suggerisce un possibile depistaggio, collegato all’indagato Andrea Sempio. Le registrazioni vengono ora analizzate dagli inquirenti per verificare eventuali implicazioni nel procedimento giudiziario. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione da parte delle autorità investigative.

? Cosa sapere Il legale Fabrizi ha depositato alla Procura di Milano nuovi audio sul caso Poggi.. Le registrazioni del 2026 suggeriscono un depistaggio che coinvolge l'indagato Andrea Sempio.. Il legale Gasperini Fabrizi ha consegnato oggi alla Procura generale di Milano un esposto contenente registrazioni audio che potrebbero svelare un depistaggio legato al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. La documentazione, depositata in questa mattina di giovedì 23 aprile 2026, include una ricostruzione dettagliata volta a spiegare il significato dei file sonori e la loro rilevanza nel contesto delle nuove indagini. I contenuti, che sono stati oggetto di analisi e discussione da parte della criminologa Roberta Bruzzone durante diverse apparizioni televisive, si riferiscono a conversazioni intercettate nel corso di questo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: nuovi audio alla Procura, emerge l’ipotesi depistaggio

Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi

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