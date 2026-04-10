carabiniere ucciso a roma definitiva la condanna per hjorth

A Roma, si è conclusa con una sentenza definitiva la vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri avvenuto nel luglio del 2019. Uno dei due giovani americani coinvolti nel fatto è stato condannato definitivamente, dopo che anche la seconda sentenza è stata emessa. L'episodio ha portato alla condanna per l'uomo, che ha partecipato all'aggressione con undici coltellate.

E' definitiva anche la seconda condanna per uno dei due giovani americani coinvolti nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate a Roma nel luglio del 2019. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno reso definitiva la condanna a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per il cittadino americano Gabriel Natale Hjorth. I Supremi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell'aggravante per i soli profili civili. In particolare sull'aspetto relativo al riconoscimento da parte dell'imputato della qualità di militare della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A Cittanova la commemorazione del carabiniere Rosario Iozia. Fu ucciso dalla criminalità organizzata il 10 aprile del 1987. Presenti i familiari e il Generale Riccardo Sciuto, Comandante della Legione. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/cittanov - facebook.com facebook