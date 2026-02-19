Truffe ai fondi agricoli europei | smantellata rete fraudolenta | sei imprenditori siciliani indagati

Una rete di truffe ai fondi europei per l'agricoltura è stata smantellata, coinvolgendo sei imprenditori siciliani. La causa dell'operazione è un'indagine condotta dai carabinieri dei reparti per la tutela agroalimentare di Salerno e Messina, che hanno eseguito un’ordinanza del gip di Messina, su richiesta della Procura Europea. Gli investigatori hanno scoperto irregolarità nel sistema di richiesta dei fondi, con falsificazioni di documenti e frodi organizzate. L’indagine è ancora in corso e si stanno esaminando altri possibili coinvolgimenti.

Contestualmente sono stati sequestrati beni e titoli per oltre 360 mila euro, tra cui terreni, appartamenti e conti correnti I carabinieri dei reparti per la tutela agroalimentare di Salerno e Messina hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della Procura Europea (Eppo - Ufficio dei Procuratori Europei delegati per la Sicilia, con sede a Palermo). L'ordinanza è stata eseguita nelle province di Catania, Messina, Enna, Trapani e Siracusa. Il provvedimento ha disposto sei misure cautelari a carico di altrettanti imprenditori agricoli siciliani: un arresto domiciliare con braccialetto elettronico, un obbligo di dimora e quattro divieti di esercitare attività di impresa o ricoprire incarichi direttivi per un anno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

