‘Percorso nella famiglia ma rispettoso di scuola e socialità’ | la perizia Asl sul caso Famiglia nel bosco

La Asl ha concluso che i bambini devono fare un percorso dentro il sistema sociale, senza trascurare il rispetto per la scuola e la socialità. La vicenda della “Famiglia nel bosco” continua a tenere banco, tra opinioni diverse e tensioni politiche. Intanto, si prospetta un possibile colpo di scena internazionale: la madre e la sorella di Catherine Birmingham stanno arrivando dall’Australia per chiedere l’affidamento dei figli ai nonni in Oceania.

La perizia della Asl sui bambini: “Serve un percorso dentro il sistema sociale”. Il caso della cosiddetta “ Famiglia nel bosco ” continua a scuotere l’opinione pubblica, tra valutazioni cliniche, polemiche politiche e un possibile colpo di scena internazionale: l’arrivo in Italia della madre e della sorella di Catherine Birmingham dall’Australia per chiedere l’affidamento dei bambini ai nonni in Oceania. Nel frattempo, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha diffuso una nota ufficiale per chiarire i contenuti della perizia effettuata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Il responsabile, Riccardo Alessandrelli, precisa che il documento indica un percorso complessivo di reinserimento sociale, scolastico e sanitario, nel rispetto delle esigenze evolutive dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Dopo il dibattito acceso sulla famiglia che vive nel bosco, la Asl interviene con una nota ufficiale.

In un incontro che si è svolto in modo tranquillo, i coniugi Trevallion, conosciuti come la “famiglia nel bosco” di Palmoli, hanno confermato di essere disposti a mandare i figli a scuola e a vaccinarsi.

Famiglia nel bosco, come stanno i bambini nella casa famiglia: «Educati e maturi per la loro età, ma hanno difficoltà»Anche l'atteggiamento dei genitori è cambiato. Mamma Catherine ha accolto positivamente il percorso scolastico al quale sono stati avviati i bambini e ha aperto anche a pediatra e vaccinazioni. corriereadriatico.it

