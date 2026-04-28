L’ex capo di gabinetto del primo ministro britannico ha ammesso di aver commesso un grave errore nel raccomandare la nomina di un ex ministro a rappresentante del Regno Unito negli Stati Uniti. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione sulla figura di Mandelson e sulle sue implicazioni, mentre si discute della gestione delle nomine ufficiali e delle possibili conseguenze politiche. La vicenda si inserisce nel contesto di recenti indagini e scrutinio pubblico.

(LaPresse) – L’ex capo di gabinetto del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha dichiarato di aver commesso un “grave errore” nel raccomandare la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. McSweeney ha detto ai parlamentari che si è trattato di “un grave errore di valutazione”. McSweeney, che si è dimesso a febbraio, ha aggiunto che “il primo ministro si è affidato al mio consiglio e io ho sbagliato”. Mandelson è stato licenziato da Starmer a settembre a causa della sua amicizia con Jeffrey Epstein. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, ex capo gabinetto Starmer: "Nomina Mandelson mio grave errore"

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