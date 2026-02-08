caso epstein capo staff starmer si dimette per nomina mandelson ad ambasciatore

Il capo dello staff di Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha lasciato il suo ruolo dopo che Peter Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di tensione, visto che McSweeney è stato coinvolto nei legami di Mandelson con Jeffrey Epstein. La sua uscita mostra come le nomine e i rapporti con figure controverse possano influenzare la politica britannica.

Il capo dello staff del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti nonostante i suoi legami con Jeffrey Epstein. “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di dimettermi dal governo. La decisione di nominare Peter Mandelson è stata sbagliata. Ha danneggiato il nostro partito, il nostro Paese e la fiducia nella politica stessa”, ha dichiarato McSweeney in una nota. “Quando me l’hanno chiesto, ho consigliato al Primo Ministro di procedere a quella nomina e mi assumo la piena responsabilità di quel consiglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

