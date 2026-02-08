La notizia rimbalza da Londra, dove Morgan McSweeny si è dimesso dal ruolo di capo gabinetto di Keir Starmer. La decisione arriva in un momento difficile, mentre i files su Epstein continuano a far salire il livello di imbarazzo tra i politici occidentali. La nomina di Mandelson negli Stati Uniti sembra essere una responsabilità diretta di McSweeny, che ha deciso di fare un passo indietro per evitare ulteriori polemiche.

Il terremoto scatenato dalla desecretazione dei cosiddetti Epstein files da parte dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continua ad avere forti ripercussioni sui governi nazionali occidentali. Nel Regno Unito si è infatti dimesso Morgan McSweeney, capo di gabinetto dell’attuale premier laburista britannico Keir Starmer. Lo riportano i media inglesi. “Dopo un’attenta riflessione ho deciso di dimettermi– afferma McSweeney in una dichiarazione riportata dalla Bbc – È stata sbagliata la decisione di nominare Peter Mandelson. Ha danneggiato il nostro partito, il nostro Paese e la fiducia nella politica stessa“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, si dimette capo gabinetto di Starmer dopo scandalo Mandelson: ‘Sua nomina negli Usa è colpa mia’

L’ex ministro britannico Peter Mandelson si dimetterà domani dalla Camera dei Lord.

