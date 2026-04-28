La Camera dei Comuni ha deciso di respingere la richiesta di avviare un’inchiesta parlamentare sul primo ministro riguardo alla nomina di Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. La discussione si è concentrata sulla validità della richiesta e sulla procedura da seguire, senza ulteriori approfondimenti sul caso. La decisione è stata presa dopo la valutazione delle evidenze presentate e delle regole parlamentari vigenti.

La Camera dei Comuni ha respinto la richiesta di aprire una indagine parlamentare nei confronti del primo ministro Keir Starmer sul caso della nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti. La mozione, che ha avuto 335 voti contrari e 223 favorevoli, chiedeva l’apertura di un’inchiesta da parte del Privileges Committee, organo che vigila sulle violazioni delle regole e dei privilegi da parte dei parlamentari. L’accusa rivolta al premier dalle opposizioni è di aver ingannato il Parlamento quando affermò che la “procedura corretta” era stata seguita “in ogni suo aspetto” nella nomina di Mandelson, e di nuovo quando insistette sul fatto che “non vi era stata alcuna pressione” durante il processo di verifica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein e Mandelson, no a un’inchiesta parlamentare contro Starmer

Keir Starmer Faces MPs Over Peter Mandelson: Is He fit To Be PM | Jeremy Vine

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