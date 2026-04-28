Caso Domenico | periti analizzano i due cuori e il trasporto organi

I periti stanno esaminando i due cuori di Domenico Caliendo presso la struttura Monaldi di Napoli. L'analisi riguarda i trapianti e il trasporto degli organi, con l'obiettivo di verificare eventuali anomalie o problemi legati alla procedura. La fase dell’indagine si concentra sull’esame dettagliato dei cuori, che sono stati sottoposti a valutazioni tecniche da parte dei professionisti coinvolti. La questione rimane al centro dell’attenzione delle autorità sanitarie.

? Cosa sapere Periti analizzano i due cuori di Domenico Caliendo presso la struttura Monaldi di Napoli.. L'analisi indaga se il freddo durante il trasporto Bolzano-Napoli abbia compromesso l'organo.. I periti incaricati dal tribunale effettuano oggi, 28 aprile, i rilievi biologici sui due organi cardiaci di Domenico Caliendo, il piccolo deceduto presso la struttura Monaldi di Napoli il 21 febbraio dopo l’intervento chirurgico del precedente 23 dicembre. L’iter giudiziario ha subito un’accelerazione decisiva grazie alla decisione del gip Mariano Sorrentino, che ha autorizzato l’estensione dell’incidente probatorio su nuovi reperti. La richiesta è stata formalizzata dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi, il quale ha ottenuto l’inclusione nel perimetro delle analisi anche il cuore originariamente malato del bambino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Domenico: periti analizzano i due cuori e il trasporto organi Notizie correlate Donazioni di organi in aumento nel 2026, nessun calo dopo il caso del piccolo Domenico. Il 28 aprile gli esami su i due cuoriLe donazioni di organi in Italia risultano in aumento nei primi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La famiglia di Domenico ricusa uno dei periti: “È il cardiochirurgo Rinaldi, ha già espresso giudizi sul caso”L'avvocato della famiglia del piccolo Domenico chiederà che uno degli specialisti incaricati dell'autopsia venga sostituito.