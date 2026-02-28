La famiglia di Domenico ricusa uno dei periti | È il cardiochirurgo Rinaldi ha già espresso giudizi sul caso

La famiglia di Domenico ha espresso la volontà di escludere uno dei periti coinvolti nel caso, sostenendo che si tratta del cardiochirurgo Rinaldi, che avrebbe già dato il suo parere sulla vicenda. L'avvocato della famiglia ha annunciato che proporrà la sostituzione di uno degli esperti incaricati dell'autopsia. La discussione riguarda quindi la composizione della squadra di esperti incaricata di analizzare il decesso.

L'avvocato della famiglia del piccolo Domenico chiederà che uno degli specialisti incaricati dell'autopsia venga sostituito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Morte Domenico, il legale della famiglia: “Non vogliamo uno dei periti”"Avanzeremo istanza di ricusazione del cardiochirurgo Mauro Rinaldi, che figura nel collegio dei periti scelti dal gip di Napoli per l'incidente... Leggi anche: Slittano i funerali del piccolo Domenico, l’avvocato: “Non troviamo un cardiochirurgo che vuole fare il perito” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenico. Temi più discussi: Il legale della famiglia di Domenico: 'Tra le ipotesi danni al cuore in fase di espianto'; A casa di Domenico, il bimbo del cuore bruciato, tra le sue mille foto: Qui lui ballava e divorava dolci; Il legale della famiglia del piccolo Domenico: Dal Monaldi cartella clinica incompleta; Addio Domenico, le parole della mamma: Non sia dimenticato. La famiglia di Domenico ricusa uno dei periti: È il cardiochirurgo Rinaldi, ha già espresso giudizi sul casoL'avvocato della famiglia del piccolo Domenico chiederà che uno degli specialisti incaricati dell'autopsia venga sostituito ... fanpage.it Domenico Caliendo morto a Napoli, avvocato famiglia: «Ricusiamo uno dei 3 periti del gip»«Avanzeremo istanza di ricusazione del cardiochirurgo Mauro Rinaldi, che figura nel collegio dei periti scelti dal gip di Napoli per l'incidente probatorio». Lo ... ilmattino.it NanoTV. . #Afragola ricorda il piccolo Domenico - Una città che si stringe attorno al dolore di una famiglia, trasformando la sofferenza in un momento di unione e riflessione collettiva. Ieri sera Afragola ha vissuto una commemorazione intensa e partecipata in ri - facebook.com facebook Le chat tra le infermiere di Domenico, 'è un casino, se lo portano sulla coscienza'. Conversazioni agli atti dell'inchiesta. "Cuore come una pietra, ma lo sta mettendo. Pazzo" #ANSA x.com